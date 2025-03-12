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ISW проанализировал, как в России отреагировали на возможное прекращение огня

Ольга ГлущенкоСреда, 12 марта 2025, 03:58
ISW проанализировал, как в России отреагировали на возможное прекращение огня
Переговорные группы США и Украины. Фото: Офис президента

Аналитики Института изучения войны указывают на то, что российские ультранационалисты не восприняли предложение о возможном прекращении огня в Украине, однако государственные росСМИ "пытаются показать реакцию России как умеренную для внутренней аудитории".

Источник: ISW

Детали: В отчете отмечают, что Соединенные Штаты и Украина во время встречи в Джидде (Саудовская Аравия) договорились 11 марта о 30-дневном прекращении огня в Украине при условии согласия России, а США, как сообщается, возобновили обмен разведданными и военную помощь.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перемирие будет включать прекращение боевых действий по всей линии фронта, мораторий на ракетные удары большой дальности и удары беспилотников, а также прекращение операций в Черном море и начнется, как только Россия согласится на предложение США.

Государственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции 11 марта ответил на вопрос о крайнем сроке для ответа России, охарактеризовав его "как можно быстрее".

Вместе с тем, указывают аналитики, российские ультранационалисты и должностные лица выразили неприятие предложения о прекращении огня.

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По словам российских блогеров, в том числе приближенных к Кремлю, Соединенные Штаты и Украина якобы "откажутся" от мира "при первой же возможности", а война в Украине является "экзистенциальной для России".

Также эти блогеры заявляли, что принятие перемирия было бы "чистой изменой и саботажем".

Кроме того, депутат Государственной думы России и бывший командующий 58-й общевойсковой армии РФ генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что Россия не должна соглашаться на "неприемлемое" предложение о 30-дневном прекращении огня, поскольку это позволит Украине перевооружиться и перегруппироваться.

Дословно ISW: "На момент этой публикации Кремль официально не отреагировал на предложение о прекращении огня, а российские государственные СМИ пытаются представить предыдущие официальные заявления России о двусторонних американо-российских переговорах как ответ на предложение о прекращении огня".

Детали: В отчете также отмечают, что после обнародования предложения о прекращении огня российские государственные СМИ распространили заявление пресс-секретаря Министерства иностранных дел Марии Захаровой, сделанное ранее днем 11 марта, о том, что Россия "не исключает" контактов с Соединенными Штатами в течение следующих нескольких дней.

Член Комитета по безопасности Государственной Думы России Михаил Шеремет заявил перед обнародованием совместного заявления, что Россия заинтересована в урегулировании в Украине, но не позволит себя обмануть, а российские государственные СМИ лишь усилили заявление Шеремета после предложения о прекращении огня.

Дословно ISW: "Российские государственные СМИ, вероятно, пытаются показать реакцию России как умеренную для внутренней аудитории, пока официальные лица Кремля не сделают публичных заявлений и не создадут основу для более широкого освещения этого предложения в российских средствах массовой информации".

Ключевые выводы ISW за 11 марта:

  • Соединенные Штаты и Украина договорились 11 марта о немедленном 30-дневном прекращении огня в Украине при условии согласия России, а США, как сообщается, возобновили обмен разведданными и военную помощь.
  • Союзники и партнеры Украины из Европы, Азии и Океании продолжают прилагать усилия для укрепления украинской армии и предоставления Украине гарантий безопасности - самого эффективного сдерживающего фактора против потенциальной российской агрессии против Украины после возможного будущего мирного соглашения.
  • Российские войска продолжают осуществлять подтвержденные продвижения в Курской области и, вероятно, начали наступление на Суджу.
  • В ночь с 10 на 11 марта украинские войска провели масштабную серию ударов с беспилотников по России, в основном нацеленных на Московскую область.
  • Украинские войска продвинулись возле Торецка и Покровска, а российские войска - возле Северска, Роботино и в Курской области.
  • Кремль продолжает расширять социальные льготы для российских солдат, воевавших в Украине, включая солдат, которые воевали на стороне ополченцев так называемых "ДНР" и "ЛНР" с 2014 года.

ISWроссийско-украинская войнапереговорыперемирие
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