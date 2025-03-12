Ракетний удар по Кривому Рогу: загинула жінка, 15 поранених, пошкоджено інфраструктуру

Вранці 12 березня у Кривому Розі пролунали кілька вибухів, є влучання в інфраструктурний об’єкт, одна людина загинула, 15 дістали поранення; вночі російські окупанти атакували Криворізький район – також пошкодили інфраструктуру.

Джерело: голова Криворізької райадміністрації Євген Ситниченко, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, ДСНС та керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул в Telegram

Пряма мова очільника області: "Серія вибухів у Кривому Розі. Попередньо, є поранена людина. Влучання в інфраструктурний об'єкт. Сталася пожежа".

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Доповнено: Пізніше Лисак додав, що у Кривому Розі через російську ракетну атаку загинула 47-річна жінка, ще дві людини дістали поранення.

"Жінку (41 рік) госпіталізували. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Ще одній потерпілій (78 років) допомогу надали на місці. 50-річний чоловік госпіталізований у важкому стані, жінка 42 років – у середньому. Ще одна 47-річна жінка лікуватиметься амбулаторно", – повідомив голова ОВА.

Згодом керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що станом на 11 ранку, кількість поранених зросла до 14, серед них 9 жінок.

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"У лікарнях перебуває 9 людей, з них четверо важких (у тому числі дві жінки 79-ти та 46-ти років) та один чоловік 58 років у вкрай важкому стані. Лікарі роблять все можливе", – написав він.

Пізніше Ситниченко повідомив, що кількість постраждалих від ракетного удару зросла до 15 людей. З них 9 у лікарні, п'ятеро – у важкому стані.

Фото ДСНС

Деталі: За словами Ситниченка, вночі також гучно було на території Криворізького району.

Наслідки атаки у Кривому Розі Фото ДСНС

"Пошкоджено інфраструктуру. На місці виникло займання. Нині співробітники ДСНС пожежу приборкують", – повідомив очільника району.

Ситниченко додав, що люди внаслідок нічної атаки не постраждали.

За словами Лисака, Сили ППО працювали від вечора і до ранку – над Дніпропетровщиною знищили 19 російських БПЛА.

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