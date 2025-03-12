Ракетный удар по Кривому Рогу: погибла женщина, 14 раненых, повреждена инфраструктура

Утром 12 марта в Кривом Роге прогремели несколько взрывов, есть попадание в инфраструктурный объект, один человек погиб, 14 получили ранения; ночью российские оккупанты атаковали Криворожский район – также повредили инфраструктуру.

Источник: глава Криворожской райадминистрации Евгений Ситниченко, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, ГСЧС и руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram

Прямая речь главы области: "Серия взрывов в Кривом Роге. Предварительно, есть раненый человек. Попадание в инфраструктурный объект. Произошел пожар".

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Дополнено: Позже Лысак добавил, что в Кривом Роге из-за российской ракетной атаки погибла 47-летняя женщина, еще два человека получили ранения.

"Женщину (41 год) госпитализировали, ее состояние врачи оценивают, как средней тяжести. Еще одной пострадавшей (78 лет) помощь оказали на месте. 50-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии, женщина 42 лет – в среднем. Еще одна 47-летняя женщина будет лечиться амбулаторно", – сообщил глава ОВА.

Позже руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что по состоянию на 11 утра, количество раненых возросло до 14, среди них 9 женщин.

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"В больницах находится 9 человек, из них четверо тяжелых (в том числе две женщины 79-ти и 46-ти лет) и один мужчина 58 лет в крайне тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное", – написал он.

Позже Ситниченко сообщил, что количество пострадавших от ракетного удара возросло до 15 человек. Из них 9 в больнице, пятеро – в тяжелом состоянии.

Фото ГСЧС

Детали: По словам Ситниченко, ночью также громко было и на территории Криворожского района.

Последствия атаки в Кривом Роге ФОТО ГСЧС

"Повреждена инфраструктура. На месте возникло возгорание. Сейчас сотрудники ГСЧС пожар укрощают", – сообщил глава района.

Ситниченко добавил, что люди в результате ночной атаки не пострадали.

По словам Лысака, Силы ПВО работали с вечера и до утра – над Днепропетровщиной уничтожили 19 российских БПЛА.

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