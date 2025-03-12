Росіяни скинули КАБ на Червоний Маяк на Херсонщині: 2 поранених

Увечері 11 березня російські окупанти атакували з авіації селище Червоний Маяк, що на Херсонщині, внаслідок чого 2 людей дістали поранення.

Джерело: Херсонська ОВА у Telegram

Дослівно ОВА: "11 березня близько 22:30 російська армія атакувала Червоний Маяк з авіації. Внаслідок "прильоту" КАБу постраждали двоє людей, які перебували у будинку".

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Деталі: 46-річний чоловік та 69-річна жінка дістали вибухові травми, контузії та уламкові поранення.



Потерпілих госпіталізували, їхній стан оцінюють як середньої важкості.