Росіяни скинули КАБ на Червоний Маяк на Херсонщині: 2 поранених
Середа, 12 березня 2025, 08:18
Увечері 11 березня російські окупанти атакували з авіації селище Червоний Маяк, що на Херсонщині, внаслідок чого 2 людей дістали поранення.
Джерело: Херсонська ОВА у Telegram
Дослівно ОВА: "11 березня близько 22:30 російська армія атакувала Червоний Маяк з авіації. Внаслідок "прильоту" КАБу постраждали двоє людей, які перебували у будинку".
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Деталі: 46-річний чоловік та 69-річна жінка дістали вибухові травми, контузії та уламкові поранення.
Потерпілих госпіталізували, їхній стан оцінюють як середньої важкості.