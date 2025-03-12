Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Россияне сбросили КАБ на Красный Маяк в Херсонской области: 2 раненых

Ирина БалачукСреда, 12 марта 2025, 08:18

Вечером 11 марта российские оккупанты атаковали из авиации поселок Красный Маяк, что на Херсонщине, в результате чего 2 человека получили ранения.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram

Дословно ОВА: "11 марта около 22:30 российская армия атаковала Красный Маяк с авиации. В результате "прилета" КАБа пострадали два человека, которые находились в доме".

Реклама:

Детали: 46-летний мужчина и 69-летняя женщина получили взрывные травмы, контузии и осколочные ранения.

Пострадавших госпитализировали, их состояние оценивают, как средней тяжести.

Херсонская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Трамп об обещании завершить войну в Украине "за 24 часа": Я был несколько саркастичен
Трамп: на следующей неделе "узнаем больше" о прекращении огня в Украине
Зеленский обсудил с Макроном контроль за "тишиной" во время прекращения огня
Зеленский: Курская операция выполнила свою задачу
В Харькове военный ТЦК применил травматический автомат в схватке с гражданским, который бился кастетом
фото, видеоСБУ: По данным следствия, в активиста Ганула стрелял дезертир
Все новости...
Херсонская область
5 погибших и более 30 раненых в Донецкой и Херсонской областях за сутки
Россияне сбрасывают взрывчатку на жителей Херсонщины: двое погибших
Херсонщина: оккупанты ранили 5 человек и повредили 4 многоэтажки
Последние новости
23:04
В ОП говорят, что Украина и США могут подписать соглашение о недрах онлайн
22:42
фотоРоссияне атаковали Херсонскую область управляемыми авиабомбами. Есть погибший и раненые
22:39
"К кому мне позвонить? К Богу?" История Софии, потерявшей отца на войне и нашедшая способ бороться с болью
22:18
Российская армия массированно атакует Сумы дронами
21:50
видеоМать погибшего пилота "Джуса" поблагодарила США за программу F-16
21:38
обновленоРФ нанесла ракетный удар по жилому кварталу в Кривом Роге: 11 пострадавших
21:30
Экономические новости 14 марта: РФ продает нефть за криптовалюту, Болгария готова продать реакторы для ХАЭС
21:24
Новый премьер Канады рассчитывает поговорить с Трампом "в надлежащее время"
21:24
Трамп об обещании завершить войну в Украине "за 24 часа": Я был несколько саркастичен
21:15
Норвегия отмела упреки России в "милитаризации" Шпицбергена
Все новости...
Реклама:
Реклама: