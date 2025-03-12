Россияне сбросили КАБ на Красный Маяк в Херсонской области: 2 раненых

Вечером 11 марта российские оккупанты атаковали из авиации поселок Красный Маяк, что на Херсонщине, в результате чего 2 человека получили ранения.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram

Дословно ОВА: "11 марта около 22:30 российская армия атаковала Красный Маяк с авиации. В результате "прилета" КАБа пострадали два человека, которые находились в доме".

Реклама:

Детали: 46-летний мужчина и 69-летняя женщина получили взрывные травмы, контузии и осколочные ранения.

Пострадавших госпитализировали, их состояние оценивают, как средней тяжести.