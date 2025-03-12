Росія відреагувала на перемовини Україна-США в Джидді: Головні новини будуть з Москви
Середа, 12 березня 2025, 09:10
Речниця МЗС РФ Марія Захарова на тлі переговорів США та України в Саудівській Аравії заявила, що формування позиції Москви відбуватиметься не закордоном, тому варто слідкувати за новинами з РФ.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на російське пропагандистське інформагентство ТАСС
Деталі: Захарова заявила, що нібито "головні новини" будуть приходити з Москви, тому, вона вважає, що слід слідкувати за новинами не з Джидди, а з російської столиці.
Реклама:
"Формування позиції РФ відбувається не за кордоном за рахунок якихось домовленостей або зусиль якихось сторін. Формування позиції РФ відбувається всередині РФ", – сказала представниця МЗС РФ.
Передісторія:
- За підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.
- Президент Володимир Зеленський сказав, що це стосуватиметься "не тільки ракет, дронів і бомб, не тільки в Чорному морі, а також всєї лінії фронту".
- А державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати передадуть Росії пропозицію про 30-денне "припинення вогню" в Україні, та сподіваються на її згоду.