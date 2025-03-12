Росія відреагувала на перемовини Україна-США в Джидді: Головні новини будуть з Москви

Речниця МЗС РФ Марія Захарова на тлі переговорів США та України в Саудівській Аравії заявила, що формування позиції Москви відбуватиметься не закордоном, тому варто слідкувати за новинами з РФ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на російське пропагандистське інформагентство ТАСС

Деталі: Захарова заявила, що нібито "головні новини" будуть приходити з Москви, тому, вона вважає, що слід слідкувати за новинами не з Джидди, а з російської столиці.

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"Формування позиції РФ відбувається не за кордоном за рахунок якихось домовленостей або зусиль якихось сторін. Формування позиції РФ відбувається всередині РФ", – сказала представниця МЗС РФ.

Передісторія: