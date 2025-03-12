Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова на фоне переговоров США и Украины в Саудовской Аравии заявила, что формирование позиции Москвы будет происходить не заграницей, поэтому следует следить за новостями из РФ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на российское пропагандистское информагентство ТАСС

Детали: Захарова заявила, что якобы "главные новости" будут приходить из Москвы, поэтому, она считает, что следует следить за новостями не из Джидды, а из российской столицы.

Реклама:

"Формирование позиции РФ происходит не за рубежом за счет каких-то договоренностей или усилий каких-то сторон. Формирование позиции РФ происходит внутри РФ", – сказала представитель МИД РФ.

Предыстория: