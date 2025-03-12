Россия отреагировала на переговоры Украина-США в Джидде: Главные новости будут из Москвы
Среда, 12 марта 2025, 09:10
Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова на фоне переговоров США и Украины в Саудовской Аравии заявила, что формирование позиции Москвы будет происходить не заграницей, поэтому следует следить за новостями из РФ.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на российское пропагандистское информагентство ТАСС
Детали: Захарова заявила, что якобы "главные новости" будут приходить из Москвы, поэтому, она считает, что следует следить за новостями не из Джидды, а из российской столицы.
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"Формирование позиции РФ происходит не за рубежом за счет каких-то договоренностей или усилий каких-то сторон. Формирование позиции РФ происходит внутри РФ", – сказала представитель МИД РФ.
Предыстория:
- По итогам встречи в саудовском городе Джидда 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.
- Президент Владимир Зеленский сказал, что это будет касаться "не только ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также всей линии фронта".
- А государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты передадут России предложение о 30-дневном "прекращении огня" в Украине, и надеются на ее согласие.