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Россия отреагировала на переговоры Украина-США в Джидде: Главные новости будут из Москвы

Ирина Кутелева, Ирина БалачукСреда, 12 марта 2025, 09:10
Россия отреагировала на переговоры Украина-США в Джидде: Главные новости будут из Москвы
Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова. Фото из Telegram

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова на фоне переговоров США и Украины в Саудовской Аравии заявила, что формирование позиции Москвы будет происходить не заграницей, поэтому следует следить за новостями из РФ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на российское пропагандистское информагентство ТАСС

Детали: Захарова заявила, что якобы "главные новости" будут приходить из Москвы, поэтому, она считает, что следует следить за новостями не из Джидды, а из российской столицы.

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"Формирование позиции РФ происходит не за рубежом за счет каких-то договоренностей или усилий каких-то сторон. Формирование позиции РФ происходит внутри РФ", – сказала представитель МИД РФ.

Предыстория:

  • По итогам встречи в саудовском городе Джидда 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.
  • Президент Владимир Зеленский сказал, что это будет касаться "не только ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также всей линии фронта".
  • А государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты передадут России предложение о 30-дневном "прекращении огня" в Украине, и надеются на ее согласие.

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