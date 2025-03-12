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Росіяни повторно вдарили по Кривому Рогу, коли рятувальники ліквідовували наслідки першої атаки

Ірина БалачукСереда, 12 березня 2025, 09:28
Росіяни повторно вдарили по Кривому Рогу, коли рятувальники ліквідовували наслідки першої атаки
ФОТО ДСНС

Російські окупанти у Кривому Розі пошкодили інфраструктурний об'єкт, багатоповерхові житлові будинки, адмінбудівлі, магазин, гаражі і 12 легкових машин; другого удару загарбники завдали, коли рятувальники приїхали ліквідовували наслідки.

Джерело: ГУ ДСНС у Дніпропетровській області в Facebook

Дослівно служба: "Російські війська нанесли ракетний удар по Кривому Рогу: пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Під час ліквідації наслідків атаки, ворог завдав повторний удар по рятувальникам – пошкоджені 2 одиниці техніки". 

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фото ДСНС

Деталі: У ДСНС додали, що минулося без постраждалих серед надзвичайників. 

 
фото ДСНС

Служба також показала фото наслідків російського удару по Кривому Рогу: в місті у результаті атаки виникла пожежа у 3 гаражах і 4 легкових автівках загальною площею 100 кв.м. 

 
фото ДСНС

Також пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, адмінбудівлі, магазин і 12 легкових автомобілів. 

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фото ДСНС

Передісторія:

Кривий Рігракетний ударжертви
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