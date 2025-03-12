Росіяни повторно вдарили по Кривому Рогу, коли рятувальники ліквідовували наслідки першої атаки
Російські окупанти у Кривому Розі пошкодили інфраструктурний об'єкт, багатоповерхові житлові будинки, адмінбудівлі, магазин, гаражі і 12 легкових машин; другого удару загарбники завдали, коли рятувальники приїхали ліквідовували наслідки.
Джерело: ГУ ДСНС у Дніпропетровській області в Facebook
Дослівно служба: "Російські війська нанесли ракетний удар по Кривому Рогу: пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Під час ліквідації наслідків атаки, ворог завдав повторний удар по рятувальникам – пошкоджені 2 одиниці техніки".
Деталі: У ДСНС додали, що минулося без постраждалих серед надзвичайників.
Служба також показала фото наслідків російського удару по Кривому Рогу: в місті у результаті атаки виникла пожежа у 3 гаражах і 4 легкових автівках загальною площею 100 кв.м.
Також пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, адмінбудівлі, магазин і 12 легкових автомобілів.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що внаслідок ранкового ракетного удару по Кривому Рогу пошкоджено об’єкт інфраструктури, 1 людина загинула і ще 5 дістали поранення.