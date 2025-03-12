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Россияне повторно ударили по Кривому Рогу, когда спасатели ликвидировали последствия первой атаки

Ирина БалачукСреда, 12 марта 2025, 09:28
Россияне повторно ударили по Кривому Рогу, когда спасатели ликвидировали последствия первой атаки
ФОТО ГСЧС

Российские оккупанты в Кривом Роге повредили инфраструктурный объект, многоэтажные жилые дома, админздания, магазин, гаражи и 12 легковых машин; второй удар захватчики нанесли, когда спасатели приехали ликвидировать последствия.

Источник: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области в Facebook

Дословно служба: "Российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу: поврежден инфраструктурный объект. Во время ликвидации последствий атаки, враг нанес повторный удар по спасателям – повреждены 2 единицы техники". 

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Фото ГСЧС

Детали: В ГСЧС добавили, что обошлось без пострадавших среди чрезвычайников. 

 
Фото ГСЧС

Служба также показала фото последствий российского удара по Кривому Рогу: в городе в результате атаки возник пожар в 3 гаражах и 4 легковых автомобилях общей площадью 100 кв.м. 

 
Фото ГСЧС

Также повреждены многоэтажные жилые дома, админздания, магазин и 12 легковых автомобилей. 

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Фото ГСЧС

Предыстория:

Кривой Рогракетный ударжертвы
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