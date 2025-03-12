Россияне повторно ударили по Кривому Рогу, когда спасатели ликвидировали последствия первой атаки

Российские оккупанты в Кривом Роге повредили инфраструктурный объект, многоэтажные жилые дома, админздания, магазин, гаражи и 12 легковых машин; второй удар захватчики нанесли, когда спасатели приехали ликвидировать последствия.

Источник: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области в Facebook

Дословно служба: "Российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу: поврежден инфраструктурный объект. Во время ликвидации последствий атаки, враг нанес повторный удар по спасателям – повреждены 2 единицы техники".

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Фото ГСЧС

Детали: В ГСЧС добавили, что обошлось без пострадавших среди чрезвычайников.

Фото ГСЧС

Служба также показала фото последствий российского удара по Кривому Рогу: в городе в результате атаки возник пожар в 3 гаражах и 4 легковых автомобилях общей площадью 100 кв.м.

Фото ГСЧС

Также повреждены многоэтажные жилые дома, админздания, магазин и 12 легковых автомобилей.

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Фото ГСЧС

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