Росіяни влучили по складах у Сумах: вирувала пожежа  

Пізно ввечері 11 березня російські окупанти атакували місто Суми – внаслідок влучання безпілотника спалахнула пожежа у складській будівлі.

Джерело: ДСНС в Facebook

Деталі: Палало на площі до 300 кв.м. Рятувальники ліквідували загоряння, не допустивши поширення вогню.

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Фото ДСНС

До робіт також залучали саперів ДСНС – вони вилучили залишки ворожого БПЛА.

Фото ДСНС

Минулося без постраждалих.

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