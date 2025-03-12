Росіяни влучили по складах у Сумах: вирувала пожежа
Середа, 12 березня 2025, 11:06
Пізно ввечері 11 березня російські окупанти атакували місто Суми – внаслідок влучання безпілотника спалахнула пожежа у складській будівлі.
Джерело: ДСНС в Facebook
Деталі: Палало на площі до 300 кв.м. Рятувальники ліквідували загоряння, не допустивши поширення вогню.
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До робіт також залучали саперів ДСНС – вони вилучили залишки ворожого БПЛА.
Минулося без постраждалих.
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Передісторія:
- Від вечора 11 березня Росія атакувала Україну балістикою та 133-ма безпілотниками: протиповітряна оборона знищила 98 ударних дронів, 20 БпЛА не досягли цілі, водночас постраждали 5 регіонів України.