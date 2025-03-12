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Росіяни влучили по складах у Сумах: вирувала пожежа  

Ірина БалачукСереда, 12 березня 2025, 11:06
Росіяни влучили по складах у Сумах: вирувала пожежа  
Фото ДСНС

Пізно ввечері 11 березня російські окупанти атакували місто Суми – внаслідок влучання безпілотника спалахнула  пожежа у складській будівлі.

Джерело: ДСНС в Facebook

Деталі: Палало на площі до 300 кв.м. Рятувальники ліквідували загоряння, не допустивши поширення вогню. 

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Фото ДСНС

До робіт також залучали саперів ДСНС – вони вилучили залишки ворожого БПЛА. 

 
Фото ДСНС

Минулося без постраждалих.

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Передісторія: 

РосіяСумибезпілотники
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