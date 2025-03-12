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Росія вдарила трьома балістичними "Іскандерами" і 133-ма дронами: ППО знищила 98 БпЛА

Валентина РоманенкоСереда, 12 березня 2025, 09:42
Росія вдарила трьома балістичними Іскандерами і 133-ма дронами: ППО знищила 98 БпЛА
ілюстративне фото Сил оборони півдня

В ніч на 12 березня Росія завдала удару балістикою та 133-ма безпілотниками: протиповітряна оборона знищила 98 ударних дронів, 20 БпЛА не досягли цілі, водночас постраждали 5 регіонів України.

Джерело: Повітряні сили в соцмережах

Деталі: З 19.00 11 березня противник ударив трьома балістичними ракетами "Іскандер"-М із Криму по Одесі та Кривому Рогу, а також атакував 133-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда – тимчасово окупований Крим.

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За попередніми даними станом на 09.30 підтверджено збиття 98-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Тернопільській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях.

20 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені  (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Одещина, Дніпропетровщина, Харківщина, Сумщина та Київщина.

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Передісторія:

  • Вранці 12 березня у Кривому Розі пролунали кілька вибухів, влада повідомила про влучання в інфраструктурний об’єкт, одна людина загинула, 5 дістали поранення; вночі російські окупанти атакували Криворізький район – також пошкодили інфраструктуру.  
  • 4 громадян Сирії загинули та ще 2 людини дістали поранення внаслідок російського ракетного удару по порту в місті Одеса увечері 11 березня.
  • У Київській області внаслідок падання уламків збитих російських безпілотників виникли пожежі – горіли приватний житловий будинок та меблевий магазин.

ракетний ударвійнаППОПовітряні сили ЗСУ
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