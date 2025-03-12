Россияне попали по складам в Сумах: бушевал пожар
Среда, 12 марта 2025, 11:06
Поздно вечером 11 марта российские оккупанты атаковали город Сумы – в результате попадания беспилотника вспыхнул пожар в складском здании.
Источник: ГСЧС в Facebook
Детали: Пылало на площади до 300 кв.м. Спасатели ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня.
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К работам также привлекали саперов ГСЧС – они изъяли остатки вражеского БПЛА.
Обошлось без пострадавших.
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Предыстория:
- С вечера 11 марта Россия атаковала Украину баллистикой и 133-мя беспилотниками: противовоздушная оборона уничтожила 98 ударных дронов, 20 БпЛА не достигли цели, в то же время пострадали 5 регионов Украины.