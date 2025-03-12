Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Россияне попали по складам в Сумах: бушевал пожар 

Ирина БалачукСреда, 12 марта 2025, 11:06
Россияне попали по складам в Сумах: бушевал пожар 
Фото ГСЧС

Поздно вечером 11 марта российские оккупанты атаковали город Сумы – в результате попадания беспилотника вспыхнул пожар в складском здании.

Источник: ГСЧС в Facebook

Детали: Пылало на площади до 300 кв.м. Спасатели ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня. 

Реклама:
 
Фото ГСЧС

К работам также привлекали саперов ГСЧС – они изъяли остатки вражеского БПЛА.

 
фото ГСЧС

Обошлось без пострадавших.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

РосcияСумыбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
У Украины практически закончились ракеты к системам противовоздушной обороны Samp-T – СМИ
обновлено, фотоРФ нанесла ракетный удар по жилому кварталу в Кривом Роге: 11 пострадавших
Трамп об обещании завершить войну в Украине "за 24 часа": Я был несколько саркастичен
Трамп: на следующей неделе "узнаем больше" о прекращении огня в Украине
Зеленский обсудил с Макроном контроль за "тишиной" во время прекращения огня
В Харькове военный ТЦК применил травматический автомат в схватке с гражданским, который бился кастетом
Все новости...
Росcия
Руководители ЦРУ и российской внешней разведки провели телефонный разговор
Россия отреагировала на переговоры Украина-США в Джидде: Главные новости будут из Москвы
Макрон приветствует идею 30-дневного перемирия, но указывает на Россию
Последние новости
04:24
Министр обороны Словакии "забыл" задекларировать виллу в Хорватии
04:00
В Нидерландах полиция изъяла 4-килограммовую "раковину", сделанную из экстази
03:46
ОбновленоВ Чернигове российский дрон попал в девятиэтажку – МВА
03:16
У Украины практически закончились ракеты к системам противовоздушной обороны Samp-T – СМИ
02:25
Сенат США одобрил законопроект о финансировании правительства до конца финансового года
01:49
Разыскиваемого в Молдове бизнесмена задержали в Великобритании
00:48
США объявили посла Южно-Африканской Республики персоной нон грата
23:52
обновленоРоссийская армия массированно ударила по Сумах дронами: есть перебои электроснабжения
23:33
обновлено, фотоРФ нанесла ракетный удар по жилому кварталу в Кривом Роге: 11 пострадавших
23:29
На фронте произошло 123 столкновения, из них 41 на Покровском направлении – Генштаб
Все новости...
Реклама:
Реклама: