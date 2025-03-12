Россияне попали по складам в Сумах: бушевал пожар 

Поздно вечером 11 марта российские оккупанты атаковали город Сумы – в результате попадания беспилотника вспыхнул пожар в складском здании.

Источник: ГСЧС в Facebook

Детали: Пылало на площади до 300 кв.м. Спасатели ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня.

Реклама:

Фото ГСЧС

К работам также привлекали саперов ГСЧС – они изъяли остатки вражеского БПЛА.

фото ГСЧС

Обошлось без пострадавших.

РЕКЛАМА:

Предыстория: