Держсекретар США: Під час переговорів з Україною були "розмови про територіальні поступки"

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що під час переговорів з Україною у Саудівській Аравії були розмови про територіальні поступки.

Джерело: "The Guardian" з посиланням на слова Рубіо

Деталі: Рубіо підтвердив, що переговори у вівторок в Джидді стосувалися того, "як буде виглядати переговорний процес", і включали "розмови про територіальні поступки".

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Про які саме поступки і з чийого боку він не уточнив.

Він також розповів, що США "будуть контактувати з росіянами" у середу 12 березня.

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