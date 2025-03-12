Держсекретар США: Під час переговорів з Україною були "розмови про територіальні поступки"
Середа, 12 березня 2025, 14:37
Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що під час переговорів з Україною у Саудівській Аравії були розмови про територіальні поступки.
Джерело: "The Guardian" з посиланням на слова Рубіо
Деталі: Рубіо підтвердив, що переговори у вівторок в Джидді стосувалися того, "як буде виглядати переговорний процес", і включали "розмови про територіальні поступки".
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Про які саме поступки і з чийого боку він не уточнив.
Він також розповів, що США "будуть контактувати з росіянами" у середу 12 березня.
Передісторія:
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- За підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режимуприпинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.
- Президент Володимир Зеленський сказав, що це стосуватиметься "не тільки ракет, дронів і бомб, не тільки в Чорному морі, а також всєї лінії фронту".
- А державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати передадуть Росії пропозиціюпро 30-денне "припинення вогню" в Україні, та сподіваються на її згоду.