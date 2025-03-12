Госсекретарь США: Во время переговоров с Украиной были "разговоры о территориальных уступках"
Среда, 12 марта 2025, 14:37
Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что во время переговоров с Украиной в Саудовской Аравии были разговоры о территориальных уступках.
Источник: "The Guardian" со ссылкой на слова Рубио
Детали: Рубио подтвердил, что переговоры во вторник в Джидде касались того, "как будет выглядеть переговорный процесс", и включали "разговоры о территориальных уступках".
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О каких именно уступках и с чьей стороны он не уточнил.
Он также рассказал, что США "будут контактировать с россиянами" в среду 12 марта.
Предыстория:
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- По итогам встречи в саудовском городе Джидда 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режимапрекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.
- Президент Владимир Зеленский сказал, что это будет касаться "не только ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также всей линии фронта".
- А государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты передадут России предложениео 30-дневном "прекращении огня" в Украине, и надеются на ее согласие.