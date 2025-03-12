Госсекретарь США: Во время переговоров с Украиной были "разговоры о территориальных уступках"

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что во время переговоров с Украиной в Саудовской Аравии были разговоры о территориальных уступках.

Источник: "The Guardian" со ссылкой на слова Рубио

Детали: Рубио подтвердил, что переговоры во вторник в Джидде касались того, "как будет выглядеть переговорный процесс", и включали "разговоры о территориальных уступках".

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О каких именно уступках и с чьей стороны он не уточнил.

Он также рассказал, что США "будут контактировать с россиянами" в среду 12 марта.

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