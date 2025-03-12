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Госсекретарь США: Во время переговоров с Украиной были "разговоры о территориальных уступках"

Александр ШумилинСреда, 12 марта 2025, 14:37
Госсекретарь США: Во время переговоров с Украиной были разговоры о территориальных уступках
Фото: Getty Images

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что во время переговоров с Украиной в Саудовской Аравии были разговоры о территориальных уступках.

Источник: "The Guardian" со ссылкой на слова Рубио

Детали: Рубио подтвердил, что переговоры во вторник в Джидде касались того, "как будет выглядеть переговорный процесс", и включали "разговоры о территориальных уступках".

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О каких именно уступках и с чьей стороны он не уточнил.

Он также рассказал, что США "будут контактировать с россиянами" в среду 12 марта.

Предыстория:

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  • По итогам встречи в саудовском городе Джидда 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режимапрекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.
  • Президент Владимир Зеленский сказал, что это будет касаться "не только ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также всей линии фронта".
  • А государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты передадут России предложениео 30-дневном "прекращении огня" в Украине, и надеются на ее согласие.

СШАУкраина
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