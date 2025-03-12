Генштаб стверджує, що ворог найактивніший на Донбасі, а на Курщині була одна атака
За інформаціє Генерального штабу ЗСУ від початку доби у середу російські окупанти проявляють найбільшу активність на Покровському та Торецькому напрямках.
Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 16.00
Дослівно: "На даний час ворог 66 разів атакував позиції Сил оборони. Найбільш активно діє на Покровському (27 атак) та Торецькому напрямках (9 атак)".
Деталі: На Куп’янському напрямку російські окупаційні війська атакували шість разів, на Лиманському напрямку – двічі, на Сіверському – було чотири боєзіткнення. На Новопавлівському напрямку загарбники шість разів йшли в наступ, на Гуляйпільському напрямку було три ворожі атаки.
Стосовно ситуації в Курському напрямку Генштаб повідомив: "за наявною на цей час інформацією, наші захисники відбили одну атаку загарбників".
"Крім того, ворог тричі завдавав авіаційних ударів, скинувши чотири керовані авіаційні бомби, та здійснив 144 артилерійських обстріли, зокрема вісім - із реактивних систем залпового вогню", - йдеться у повідомленні.
Передісторія:
- Раніше у середу президент України Володимир Зеленський заявив, що військове командування України у Курській області Росії намагається зберегти максимум життів українських воїнів.