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Зеленський про ситуацію на Курщині: Командування зберігає життя бійців

Українська правдаСереда, 12 березня 2025, 15:11
Зеленський про ситуацію на Курщині: Командування зберігає життя бійців
Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський заявив, що військове командування України у Курській області Росії намагається зберегти максимум життів українських воїнів.    

Джерело: спілкування Зеленського з представниками ЗМІ

Пряма мова: "Наші війська на території Курської області виконують свої завдання. Рускіє намагаються однозначно, максимально тиснути на наші війська. Військове командування (України – ред.) робить те, що повинно робити: зберігає максимум життів наших воїнів".

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Деталі: "Українську правду" не запрошували на спілкування із президентом. Також Офіс президента обмежує доступ УП до заходів за участі глави держави.  

Передісторія:

  • У середу російські війська ймовірно взяли під контроль місто Суджа в Курській області РФ, яке до цього більше ніж пів року контролювали Збройні Сили України.
  • 11 березня моніторинговий проєкт DeepState повідомив, що російські війська продовжують тиск на українські позиції в Курській області РФ і мають просування. В східній частині Суджі російські військові закріплюються і підтягують сили.
  • 10 березня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ситуація в Курській області РФ лишається під контролем українських Сил оборони.
  • 9 березня DeepState повідомив, що росіяни відновили контроль над населеними пунктами Мартинівка й Мала Локня в Курській області.
  • 7 березня стало відомо, що російська армія прорвалася через український рубіж оборони південніше Суджі в Курській області. Сили оборони намагаються стабілізувати ситуацію.

ЗеленськийКурська область
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