Зеленський про ситуацію на Курщині: Командування зберігає життя бійців
Середа, 12 березня 2025, 15:11
Президент України Володимир Зеленський заявив, що військове командування України у Курській області Росії намагається зберегти максимум життів українських воїнів.
Джерело: спілкування Зеленського з представниками ЗМІ
Пряма мова: "Наші війська на території Курської області виконують свої завдання. Рускіє намагаються однозначно, максимально тиснути на наші війська. Військове командування (України – ред.) робить те, що повинно робити: зберігає максимум життів наших воїнів".
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Деталі: "Українську правду" не запрошували на спілкування із президентом. Також Офіс президента обмежує доступ УП до заходів за участі глави держави.
Передісторія:
- У середу російські війська ймовірно взяли під контроль місто Суджа в Курській області РФ, яке до цього більше ніж пів року контролювали Збройні Сили України.
- 11 березня моніторинговий проєкт DeepState повідомив, що російські війська продовжують тиск на українські позиції в Курській області РФ і мають просування. В східній частині Суджі російські військові закріплюються і підтягують сили.
- 10 березня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ситуація в Курській області РФ лишається під контролем українських Сил оборони.
- 9 березня DeepState повідомив, що росіяни відновили контроль над населеними пунктами Мартинівка й Мала Локня в Курській області.
- 7 березня стало відомо, що російська армія прорвалася через український рубіж оборони південніше Суджі в Курській області. Сили оборони намагаються стабілізувати ситуацію.