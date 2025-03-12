Зеленський про ситуацію на Курщині: Командування зберігає життя бійців

Президент України Володимир Зеленський заявив, що військове командування України у Курській області Росії намагається зберегти максимум життів українських воїнів.

Джерело: спілкування Зеленського з представниками ЗМІ

Пряма мова: "Наші війська на території Курської області виконують свої завдання. Рускіє намагаються однозначно, максимально тиснути на наші війська. Військове командування (України – ред.) робить те, що повинно робити: зберігає максимум життів наших воїнів".

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Деталі: "Українську правду" не запрошували на спілкування із президентом. Також Офіс президента обмежує доступ УП до заходів за участі глави держави.

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