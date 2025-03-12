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Генштаб утверждает, что враг наиболее активен на Донбассе, а на Курщине была одна атака

Александр ШумилинСреда, 12 марта 2025, 16:29
Генштаб утверждает, что враг наиболее активен на Донбассе, а на Курщине была одна атака
Фото: Генштаб ВСУ

По информации Генерального штаба ВСУ с начала суток в среду российские оккупанты проявляют наибольшую активность на Покровском и Торецком направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 16.00

Дословно: "В настоящее время враг 66 раз атаковал позиции Сил обороны. Наиболее активно действует на Покровском (27 атак) и Торецком направлениях (9 атак)".

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Детали: На Купянском направлении российские оккупационные войска атаковали шесть раз, на Лиманском направлении – дважды, на Северском – было четыре боестолкновения. На Новопавловском направлении захватчики шесть раз шли в наступление, на Гуляйпольском направлении было три вражеские атаки.

Относительно ситуации на Курском направлении Генштаб сообщил: "по имеющейся в настоящее время информации, наши защитники отбили одну атаку захватчиков".

"Кроме того, враг трижды наносил авиационные удары, сбросив четыре управляемые авиационные бомбы, и осуществил 144 артиллерийских обстрела, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении.

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Предыстория:

  • Ранее в среду президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное командование Украины в Курской области России пытается сохранить максимум жизней украинских воинов. 

Курская область война
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