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Серед потерпілих від ракетних ударів по Кривому Рогу є поліцейські

Тетяна ОлійникСереда, 12 березня 2025, 20:54
Серед потерпілих від ракетних ударів по Кривому Рогу є поліцейські
Фото - Сергій Лисак в Telegram

Унаслідок російської ракетної атаки по Кривому Рогу вранці 12 березня постраждали 16 людей, серед них двоє поліцейських.

Джерело: Національна поліція

Дослівно: "Станом на 19:30 поліцейські зафіксували 106 звернень громадян за фактом пошкодження їх майна внаслідок ракетних ударів по місту Кривий Ріг.

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Одна людина загинула, ще 16 отримали травми, серед постраждалих – двоє поліцейських".

Що передувало:

Вранці 12 березня у Кривому Розі пролунали кілька вибухів. Російські окупанти пошкодили інфраструктурний об'єкт, багатоповерхові житлові будинки, адмінбудівлі, магазин, гаражі і 12 легкових машин; другого удару загарбники завдали, коли рятувальники приїхали ліквідовували наслідки.

Кривий Рігракетний ударДніпропетровська областьвійна
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