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Среди пострадавших от ракетных ударов по Кривому Рогу есть полицейские

Татьяна ОлейникСреда, 12 марта 2025, 20:54
Среди пострадавших от ракетных ударов по Кривому Рогу есть полицейские
Фото - Сергей Лысак в Telegram

В результате российской ракетной атаки по Кривому Рогу утром 12 марта пострадали 16 человек, среди них двое полицейских.

Источник: Национальная полиция

Дословно: "По состоянию на 19:30 полицейские зафиксировали 106 обращений граждан по факту повреждения их имущества в результате ракетных ударов по городу Кривой Рог.

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Один человек погиб, еще 16 получили травмы, среди пострадавших – двое полицейских".

Что предшествовало:

Утром 12 марта в Кривом Роге прогремели несколько взрывов. Российские оккупанты повредили инфраструктурный объект, многоэтажные жилые дома, админздания, магазин, гаражи и 12 легковых машин; второй удар захватчики нанесли, когда спасатели приехали ликвидировать последствия.

Кривой Рогракетный ударДнепропетровская областьвойна
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