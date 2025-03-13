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Росіяни масовано атакували Херсон, загинула жінка – МВА

Ольга Глущенко Четвер, 13 березня 2025, 05:48
Росіяни масовано атакували Херсон, загинула жінка – МВА
ВИБУХ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

У ніч проти 13 березня росіяни масовано атакували Херсон, загинула жінка, чоловік отримав поранення.

Джерело: очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко

Пряма мова Мрочка: "Херсон перебуває під масовим обстрілом ворога!"

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Деталі: Після 00:33 Мрочко повідомив про масований обстріл Херсона, а о 00:55 додав, що "обстріл міста продовжується".

Оновлено: Вранці Мрочко повідомив, що внаслідок обстрілів у місті загинула жінка, чоловік отримав поранення.

Пряма мова Мрочка: "Російські терористи вбили ще одну цивільну людину у Херсоні.

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Внаслідок артобстрілу 42-річна жінка отримала травми, несумісні з життям".

"Окупанти з дрона атакували 60-річного херсонця у Дніпровському районі.

У чоловіка, який на момент атаки перебував у автомобілі,  уламкові поранення спини та нижніх кінцівок".

Херсонобстрілросійсько-українська війна
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