Росіяни масовано атакували Херсон, загинула жінка – МВА

У ніч проти 13 березня росіяни масовано атакували Херсон, загинула жінка, чоловік отримав поранення.

Джерело: очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко

Пряма мова Мрочка: "Херсон перебуває під масовим обстрілом ворога!"

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Деталі: Після 00:33 Мрочко повідомив про масований обстріл Херсона, а о 00:55 додав, що "обстріл міста продовжується".

Оновлено: Вранці Мрочко повідомив, що внаслідок обстрілів у місті загинула жінка, чоловік отримав поранення.

Пряма мова Мрочка: "Російські терористи вбили ще одну цивільну людину у Херсоні.

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Внаслідок артобстрілу 42-річна жінка отримала травми, несумісні з життям".

"Окупанти з дрона атакували 60-річного херсонця у Дніпровському районі.

У чоловіка, який на момент атаки перебував у автомобілі, уламкові поранення спини та нижніх кінцівок".