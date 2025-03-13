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УП 100. Сила жінок

Россияне массированно атаковали Херсон, погибла женщина – ГВА

Ольга ГлущенкоЧетверг, 13 марта 2025, 05:48
Россияне массированно атаковали Херсон, погибла женщина – ГВА
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В ночь на 13 марта россияне массированно атаковали Херсон, погибла женщина, мужчина получил ранения.

Источник: глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко

Прямая речь Мрочко: "Херсон находится под массовым обстрелом врага!"

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Детали: После 00:33 Мрочко сообщил о массированном обстреле Херсона, а в 00:55 добавил, что "обстрел города продолжается".

Обновлено: Утром Мрочко сообщил, что в результате обстрелов в городе погибла женщина, мужчина получил ранения.

Прямая речь Мрочко: "Российские террористы убили еще одного гражданского человека в Херсоне.

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В результате артобстрела 42-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью".

"Оккупанты с дрона атаковали 60-летнего херсонца в Днепровском районе.

У мужчины, который на момент атаки находился в автомобиле, осколочные ранения спины и нижних конечностей".

Херсонобстрелроссийско-украинская война
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