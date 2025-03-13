Білий дім не каже, чи має механізми примусу Росії до припинення вогню – CNN

Білий дім відмовився повідомити, чи має адміністрація президента США Дональда Трампа якийсь механізм примусу на випадок, якщо Росія порушить запропоноване США перемир'я з Україною.

Джерело: Речниця Білого дому Керолайн Левітт, цитує CNN

Пряма мова Левітт: "Очевидно, що це велике гіпотетичне питання, яке я не буду коментувати, тому що ми ще не дійшли до цього.

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Нинішній стан справ виглядає так, що українці погодилися на припинення вогню, українці погодилися на мирний план, який був запропонований вчора (11 березня – ред.) в Саудівській Аравії держсекретарем і нашим радником з національної безпеки, з яким я говорила перед тим, як прибути сюди".

Деталі: Левітт повідомила, що радник з національної безпеки Майк Волтц говорив зі своїм російським колегою раніше сьогодні, і що посол з питань Близького Сходу Стів Віткофф їде до Москви цього тижня, щоб закликати Росію підписати угоду. Вона додала, що тепер "справа за росіянами – чи погодяться вони на цей план".

Проте Левітт відмовилася сказати, чи планує Трамп зателефонувати правителю Росії Володимиру Путіну, щоб здійснити прямий тиск на нього з метою дотримання режиму припинення вогню.

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Пряма мова Левітт: "Я не маю інформації про дзвінки президента, але, як завжди, якщо такий дзвінок відбудеться, він дасть вам знати".

Що передувало: Трамп заявив, що отримав "деякі позитивні повідомлення щодо припинення вогню".

Нагадаємо: За підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати передадуть Росії пропозицію про 30-денне "припинення вогню" в Україні, та сподіваються на її згоду.

Також він заявив, що США "будуть контактувати з росіянами" 12 березня.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Неоголошене перемир'я. Про що домовилися у Джидді Україна і США та чи погодиться на це Путін.