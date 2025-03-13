Білий дім не каже, чи має механізми примусу Росії до припинення вогню – CNN
Білий дім відмовився повідомити, чи має адміністрація президента США Дональда Трампа якийсь механізм примусу на випадок, якщо Росія порушить запропоноване США перемир'я з Україною.
Джерело: Речниця Білого дому Керолайн Левітт, цитує CNN
Пряма мова Левітт: "Очевидно, що це велике гіпотетичне питання, яке я не буду коментувати, тому що ми ще не дійшли до цього.
Нинішній стан справ виглядає так, що українці погодилися на припинення вогню, українці погодилися на мирний план, який був запропонований вчора (11 березня – ред.) в Саудівській Аравії держсекретарем і нашим радником з національної безпеки, з яким я говорила перед тим, як прибути сюди".
Деталі: Левітт повідомила, що радник з національної безпеки Майк Волтц говорив зі своїм російським колегою раніше сьогодні, і що посол з питань Близького Сходу Стів Віткофф їде до Москви цього тижня, щоб закликати Росію підписати угоду. Вона додала, що тепер "справа за росіянами – чи погодяться вони на цей план".
Проте Левітт відмовилася сказати, чи планує Трамп зателефонувати правителю Росії Володимиру Путіну, щоб здійснити прямий тиск на нього з метою дотримання режиму припинення вогню.
Пряма мова Левітт: "Я не маю інформації про дзвінки президента, але, як завжди, якщо такий дзвінок відбудеться, він дасть вам знати".
Що передувало: Трамп заявив, що отримав "деякі позитивні повідомлення щодо припинення вогню".
Нагадаємо: За підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати передадуть Росії пропозицію про 30-денне "припинення вогню" в Україні, та сподіваються на її згоду.
Також він заявив, що США "будуть контактувати з росіянами" 12 березня.
Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Неоголошене перемир'я. Про що домовилися у Джидді Україна і США та чи погодиться на це Путін.