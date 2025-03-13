Белый дом не говорит, имеет ли механизмы принуждения России к прекращению огня – CNN
Белый дом отказался сообщить, имеет ли администрация президента США Дональда Трампа какой-то механизм принуждения на случай, если Россия нарушит предложенное США перемирие с Украиной.
Источник: Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, цитирует CNN
Прямая речь Левитт: "Очевидно, что это большой гипотетический вопрос, который я не буду комментировать, потому что мы еще не дошли до этого.
Нынешнее положение дел выглядит так, что украинцы согласились на прекращение огня, украинцы согласились на мирный план, который был предложен вчера (11 марта – ред.) в Саудовской Аравии госсекретарем и нашим советником по национальной безопасности, с которым я говорила перед тем, как прибыть сюда".
Детали: Левитт сообщила, что советник по национальной безопасности Майк Уолтц говорил со своим российским коллегой ранее сегодня, и что посол по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф едет в Москву на этой неделе, чтобы призвать Россию подписать соглашение. Она добавила, что теперь "дело за россиянами – согласятся ли они на этот план".
Однако Левитт отказалась сказать, планирует ли Трамп позвонить правителю России Владимиру Путину, чтобы осуществить прямое давление на него с целью соблюдения режима прекращения огня.
Прямая речь Левитт: "Я не располагаю информацией о звонках президента, но, как всегда, если такой звонок состоится, он даст вам знать".
Что предшествовало: Трамп заявил, что получил "некоторые положительные сообщения о прекращении огня".
Напомним: По итогам встречи в саудовском городе Джидда 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты передадут России предложение о 30-дневном "прекращении огня" в Украине, и надеются на ее согласие.
Также он заявил, что США "будут контактировать с россиянами" 12 марта.
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