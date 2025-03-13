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Белый дом не говорит, имеет ли механизмы принуждения России к прекращению огня – CNN

Ольга ГлущенкоЧетверг, 13 марта 2025, 03:50
Белый дом не говорит, имеет ли механизмы принуждения России к прекращению огня – CNN
Белый дом, фото: Getty Images

Белый дом отказался сообщить, имеет ли администрация президента США Дональда Трампа какой-то механизм принуждения на случай, если Россия нарушит предложенное США перемирие с Украиной.

Источник: Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, цитирует CNN

Прямая речь Левитт: "Очевидно, что это большой гипотетический вопрос, который я не буду комментировать, потому что мы еще не дошли до этого.

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Нынешнее положение дел выглядит так, что украинцы согласились на прекращение огня, украинцы согласились на мирный план, который был предложен вчера (11 марта – ред.) в Саудовской Аравии госсекретарем и нашим советником по национальной безопасности, с которым я говорила перед тем, как прибыть сюда".

Детали: Левитт сообщила, что советник по национальной безопасности Майк Уолтц говорил со своим российским коллегой ранее сегодня, и что посол по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф едет в Москву на этой неделе, чтобы призвать Россию подписать соглашение. Она добавила, что теперь "дело за россиянами – согласятся ли они на этот план".

Однако Левитт отказалась сказать, планирует ли Трамп позвонить правителю России Владимиру Путину, чтобы осуществить прямое давление на него с целью соблюдения режима прекращения огня.

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Прямая речь Левитт: "Я не располагаю информацией о звонках президента, но, как всегда, если такой звонок состоится, он даст вам знать".

Что предшествовалоТрамп заявил, что получил "некоторые положительные сообщения о прекращении огня".

Напомним: По итогам встречи в саудовском городе Джидда 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты передадут России предложение о 30-дневном "прекращении огня" в Украине, и надеются на ее согласие.

Также он заявил, что США "будут контактировать с россиянами" 12 марта.

Советуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Необъявленное перемирие. О чем договорились в Джидде Украина и США и согласится ли на это Путин.

СШАроссийско-украинская войнаРосcия
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