Атака дронів: у Дніпрі пошкоджено інфраструктурний об’єкт, 4 поранених, потяги їдуть з затримкою 

Російські окупанти атакували безпілотниками Дніпропетровщину – пошкодили інфраструктурі об’єкти у Дніпрі та Самарівському районі, чотири людини дістали поранення.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак, Укрзалізниця, ДСНС в Telegram

Пряма мова очільника області: "У Дніпрі пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Сталася пожежа. Осколкові поранення отримала 52-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості".



Деталі: Пізніше Лисак додав, що у Дніпрі уже троє постраждалих через ворожу атаку.



"Це жінки 52, 56 та 82 років. Всі ушпиталені. Стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Вони надають всю необхідну меддопомогу", – повідомив голова ОВА.

Реклама:

Фото ДСНС

Постраждала інфраструктура і в Самарівському районі. Там виникла пожежа. Також внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний будинок, адмінбудівлю, господарські споруди, кілька автомобілів, одне авто знищено.

"Бив ворог і по Нікопольщині. Застосовував дрони-камікадзе і важку артилерію. Потерпали Марганецька, Покровська та Мирівська громади. Постраждала 64-річна жінка. Її госпіталізували. Побита господарська споруда", – повідомив Лисак.

Фото ДСНС

В Укрзалізниці уточнили, що загарбники атакували енергооб’єкти залізниці на Дніпропетровщині, через що будуть зміни в русі кількох поїздів.



Зокрема, поїзд №86 Львів – Запоріжжя відправився з Дніпра з затримкою; поїзд №72 Львів – Павлоград прямуватиме зміненим маршрутом через станцію Синельникове-2 замість станції Самар-Дніпровський.



"Резервні тепловози в регіоні вже готуються підхоплювати за необхідністю поїзди, всі затримки оперативно можна дивитись на сайті", – повідомили в Укрзалізниці.

РЕКЛАМА:

Доповнено: Пізніше Лисак додав, що у Дніпрі також пошкоджено багатоповерхівки – зокрема, побиті щонайменше 100 вікон. Зайнялися й гаражі.

Фото з telegram Лисака

Вранці гучно було і в Синельниківському районі. Там пошкоджена інфраструктура, вибито кілька десятків вікон в багатоповерхівці. Але минулося без загиблих і поранених.

Фото з telegram Лисака

"Сили ППО знищили на Дніпропетровщині 11 БПЛА", – підсумував Лисак.

Передісторія: