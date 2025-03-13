Атака дронов: в Днепре поврежден инфраструктурный объект, 4 раненых, поезда едут с задержкой

Российские оккупанты атаковали беспилотниками Днепропетровскую область – повредили инфраструктурные объекты в Днепре и Самаровском районе, 4 человека получили ранения.

Источник: глава ОГА Сергей Лысак, Укрзализныця и ГСЧС в Telegram

Прямая речь главы области: "В Днепре поврежден инфраструктурный объект. Произошел пожар. Осколочные ранения получила 52-летняя женщина. Она в больнице в состоянии средней тяжести".

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Детали: Позже Лысак добавил, что в Днепре уже трое пострадавших из-за вражеской атаки.

"Это женщины 52, 56 и 82 лет. Все госпитализированы. Состояние врачи оценивают, как средней тяжести. Они оказывают всю необходимую медпомощь", – сообщил глава ОВА.

Фото ГСЧС

Повреждена инфраструктура и в Самаровском районе, там возник пожар. Также в результате атаки повреждены многоквартирный дом, админздание, хозяйственные постройки, несколько автомобилей, одно авто уничтожено.

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"Бил враг и по Никопольщине. Применял дроны-камикадзе и тяжелую артиллерию. Пострадали Марганецкая, Покровская и Мировская общины. Пострадала 64-летняя женщина. Ее госпитализировали. Побита хозяйственная постройка", – сообщил Лысак.

фото ГСЧС

В Укрзализныце уточнили, что захватчики атаковали энергообъекты железной дороги на Днепропетровщине, из-за чего будут изменения в движении нескольких поездов.

В частности, поезд №86 Львов – Запорожье отправился из Днепра с задержкой; поезд №72 Львов – Павлоград будет следовать измененным маршрутом через станцию Синельниково-2 вместо станции Самар-Днепровский.

"Резервные тепловозы в регионе уже готовятся подхватывать при необходимости поезда, все задержки оперативно можно смотреть на сайте", – сообщили в Укрзализныце.

Дополнено: Позже Лысак добавил, что в Днепре также повреждены многоэтажки – в частности, побиты по меньшей мере 100 окон. И загорелись гаражи.

Фото Из telegram ЛЫсака

Утром громко было и в Синельниковском районе. Там повреждена инфраструктура, выбито несколько десятков окон в многоэтажке. Но обошлось без погибших и раненых.

Фото Из telegram ЛЫсака

"Силы ПВО уничтожили на Днепропетровщине 11 БПЛА", – подытожил Лысак.

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