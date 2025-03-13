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Росіяни, ймовірно, знову стратили щонайменше 5 українських військових – Лубінець

Степан ГафткоЧетвер, 13 березня 2025, 10:13
Росіяни, ймовірно, знову стратили щонайменше 5 українських військових – Лубінець
Ілюстративне фото: Getty Images

У соцмережах з'явилося нове відео, на якому росіяни, ймовірно, страчують 5 беззбройних українських військовополонених.

Джерело: омбудсман Дмитро Лубінець

Пряма мова Лубінця: "На оприлюдненому відео видно щонайменше 5 ймовірно вбитих військовополонених. Ми вкотре бачимо цинічну зневагу до міжнародного гуманітарного права зі сторони армії РФ".

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Деталі: Омбудсман написав, що вже направив листа до ООН та Міжнародного Червоного Хреста, щоб цей черговий воєнний злочин росіян було зафіксовано.

Нагадаємо:

  • 14 жовтня аналітики Інституту вивчення війни вказувалина збільшення страт українських військовополонених, яким потурають і які заохочують російські командири.
  • 15 жовтня за словами генпрокурора Андрія Костіна, за 2024 рік зросла кількість страт окупантами українських військовополонених. Катування і страти без суду і слідства використовуються як зброя війни, залякування і знищення.

російсько-українська війнаполонені
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