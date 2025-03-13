Росіяни, ймовірно, знову стратили щонайменше 5 українських військових – Лубінець

У соцмережах з'явилося нове відео, на якому росіяни, ймовірно, страчують 5 беззбройних українських військовополонених.

Джерело: омбудсман Дмитро Лубінець

Пряма мова Лубінця: "На оприлюдненому відео видно щонайменше 5 ймовірно вбитих військовополонених. Ми вкотре бачимо цинічну зневагу до міжнародного гуманітарного права зі сторони армії РФ".

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Деталі: Омбудсман написав, що вже направив листа до ООН та Міжнародного Червоного Хреста, щоб цей черговий воєнний злочин росіян було зафіксовано.

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