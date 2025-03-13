Россияне, вероятно, вновь казнили по меньшей мере 5 украинских военных – Лубинец

В соцсетях появилось новое видео, на котором россияне, вероятно, казнят 5 безоружных украинских военнопленных.

Источник: омбудсман Дмитрий Лубинец

Прямая речь Лубинца: "На обнародованном видео видно по меньшей мере 5 вероятно убитых военнопленных. Мы в очередной раз видим циничное пренебрежение к международному гуманитарному праву со стороны армии РФ".

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Детали: Омбудсман написал, что уже направил письмо в ООН и Международный Красный Крест, чтобы это очередное военное преступление россиян было зафиксировано.

Напомним: