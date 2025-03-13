Крымскотатарского правозащитника Изетова удерживают в колонии Якутска в тяжелых условиях

Крымскотатарский правозащитник Риза Изетов, осужденный на 19 лет, жалуется на тяжелые условия содержания в колонии Якутска, где его неоднократно наказывают дисциплинарными наказаниями.

Источник: ОО "Крымская солидарность"

Детали: Изетов сообщил общественной организации о неудовлетворительных условиях содержания в ИК-1 в Якутске. Он отметил, что его "постоянно" привлекают к дисциплинарной ответственности и помещают в штрафной изолятор, в частности из-за нарушения формы одежды и из-за того, что он заснул днем во время приступа гипертонии.

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"Увидев по камере, (надзиратели – ред.) организовали комиссию и наказали. Хотел бы уехать отсюда побыстрее", – передает слова Изетова "Крымская солидарность".

Он добавил, что сотрудники колонии оказывают на него психологическое и моральное давление.

В заведении, где содержится Изетов, по его словам, находятся трое крымских татар. Около 15 человек отбывают наказание за преступления, связанные с терроризмом, и все они помещены либо в штрафной изолятор, либо в этапно-пересыльные камеры.

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Как говорится в материале "Крымской солидарности", Изетова планируют перевести в тюрьму камерного режима, вероятно, на территорию Красноярского края – в Минусинск или Енисейск.

Также правозащитник сообщил, что не имеет права на звонки и сомневается в возможности свидания с семьей, поскольку, несмотря на право на длительные свидания, администрация может отказать во встрече из-за дисциплинарных взысканий.

Изетов также отметил, что в камере "ужасное освещение", раньше было холодно, а теперь включили отопление. Воду для питья заключенные набирают из-под крана.

Крымского татарина суд приговорил к 19 годам лишения свободы, из которых первые 5 лет он должен отбывать в тюрьме строгого режима, а остальные – в колонии строгого режима.

Изетова обвинили в организации деятельности запрещенной в России исламской политической партии "Хизб ут-Тахрир", которая легально действует в Украине и других странах.

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