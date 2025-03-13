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Лукашенко заявив, що обіцяного "з дня на день" "Орєшніка" в Білорусі досі немає

Станіслав ПогоріловЧетвер, 13 березня 2025, 16:58
Лукашенко заявив, що обіцяного з дня на день Орєшніка в Білорусі досі немає
олександр Лукашенко, фото: "Белта"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив у Москві, що російської ракетної системи "Орєшнік" у Білорусі досі немає, хоча у січні казав, що отримає її від Росії "з дня на день".

Джерело: "Белта"

Пряма мова Лукашенка: "Ще немає "Орєшніка". Працюємо. Але коли я занурився в цю проблему, Володимир Володимирович мене занурив (правитель РФ –ред.), виявилося, що, крім ракети, це все треба виготовляти. І ми це робимо в Білорусі. Тому ми працюємо над цим".

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Деталі: Лукашенко почав переконувати, що у Білорусі фактично закінчують виготовляти кілька пускових установок для "Орєшніка". "Від старшого брата (Росії – ред.) ракета потрібна буде", - сказав він.

Передісторія:

  • В грудні 2024 року господар Кремля Володимир Путін заявив, що на території Білорусі у 2025 році можуть бути розгорнуті системи "Орєшнік", якими Москва лякала Захід після дозволу Україні на далекобійні удари по Росії.
  • Президент Володимир Зеленський вважає, що очільник Кремля Путін "розмахує "Орєшніком", щоб президенту США Дональду Трампу не вдалося закінчити російсько-українську війну.
  • Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна працює над створенням власної системи протиповітряної оборони, а також ракетної системи, яка могла б стати стримуючим фактором проти застосування ракет "Орєшнік".
  • У січні Лукашенко заявляв, що Білорусь отримає від РФ ракетну систему "Орєшнік" "з дня на день".

ЛукашенкоБілорусьракетний ударРосія
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