Лукашенко заявив, що обіцяного "з дня на день" "Орєшніка" в Білорусі досі немає

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив у Москві, що російської ракетної системи "Орєшнік" у Білорусі досі немає, хоча у січні казав, що отримає її від Росії "з дня на день".

Джерело: "Белта"

Пряма мова Лукашенка: "Ще немає "Орєшніка". Працюємо. Але коли я занурився в цю проблему, Володимир Володимирович мене занурив (правитель РФ –ред.), виявилося, що, крім ракети, це все треба виготовляти. І ми це робимо в Білорусі. Тому ми працюємо над цим".

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Деталі: Лукашенко почав переконувати, що у Білорусі фактично закінчують виготовляти кілька пускових установок для "Орєшніка". "Від старшого брата (Росії – ред.) ракета потрібна буде", - сказав він.

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