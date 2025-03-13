Лукашенко заявил, что обещанного "со дня на день" "Орешника" в Беларуси до сих пор нет
Четверг, 13 марта 2025, 16:58
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Москве, что российской ракетной системы "Орешник" в Беларуси до сих пор нет, хотя в январе говорил, что получит ее от России "со дня на день".
Источник: "Белта"
Прямая речь Лукашенко: "Еще нет "Орешника". Работаем. Но когда я погрузился в эту проблему, Владимир Владимирович меня погрузил (правитель РФ -ред.), оказалось, что, кроме ракеты, это все надо изготавливать. И мы это делаем в Беларуси. Поэтому мы работаем над этим".
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Детали: Лукашенко начал убеждать, что в Беларуси фактически заканчивают изготавливать несколько пусковых установок для "Орешника". "От старшего брата (России - ред.) ракета нужна будет", - сказал он.
Предыстория:
- В декабре 2024 года хозяин Кремля Владимир Путин заявил, что на территории Беларуси в 2025 году могут быть развернуты системы "Орешник", которыми Москва пугала Запад после разрешения Украине на дальнобойные удары по России.
- Президент Владимир Зеленский считает, что глава Кремля Путин "размахивает „Орешником", чтобы президенту США Дональду Трампу не удалось закончить российско-украинскую войну.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина работает над созданием собственной системы противовоздушной обороны, а также ракетной системы, которая могла бы стать сдерживающим фактором против применения ракет "Орешник".
- В январе Лукашенко заявлял, что Беларусь получит от РФ ракетную систему "Орешник" "со дня на день".