Лукашенко заявил, что обещанного "со дня на день" "Орешника" в Беларуси до сих пор нет

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Москве, что российской ракетной системы "Орешник" в Беларуси до сих пор нет, хотя в январе говорил, что получит ее от России "со дня на день".

Источник: "Белта"

Прямая речь Лукашенко: "Еще нет "Орешника". Работаем. Но когда я погрузился в эту проблему, Владимир Владимирович меня погрузил (правитель РФ -ред.), оказалось, что, кроме ракеты, это все надо изготавливать. И мы это делаем в Беларуси. Поэтому мы работаем над этим".

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Детали: Лукашенко начал убеждать, что в Беларуси фактически заканчивают изготавливать несколько пусковых установок для "Орешника". "От старшего брата (России - ред.) ракета нужна будет", - сказал он.

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