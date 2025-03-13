Путін: Ми згодні з пропозицією припинити бойові дії, але є низка питань

Російський лідер Володимир Путін заявив, що Росія згодна з пропозицією припинити бойові дії в Україні, але це має призвести до довготривалого миру.

Джерело: спілкування Путіна і самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенко з медіа

Пряма мова: "Ми згодні з пропозицією припинити бойові дії. Але виходимо з того, що це припинення має призвести до довгострокового миру та усунення першопричин конфлікту".

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"Сама по собі ідея правильна, але є питання, які ми повинні обговорити. З американськими колегами і, можливо, з президентом Трампом зідзвонитися".

Деталі: Путін сказав, що є багато питань, на які треба знайти відповідь в рамках такого припинення вогню. Зокрема, чи буде далі Україна проводити мобілізацію і чи буде отримувати зброю, як вирішуватимуться питання контролю і верифікації, хто визначатиме на протяжності 2 тисяч кілометрів фронту, хто що порушив.

Також його цікавить, хто віддаватиме накази про припинення бойових дій, і "хто на кого буде звалювати порушення цієї домовленості".

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Окремо Путін зупинився на ситуації в Курщині.

Пряма мова: "Що ми будемо робити з цим ділянкою вклинення (українських військ – ред.) в Курській області? Якщо ми зупиняємо бойові дії на 30 діб, то що це означає, що ті, хто там перебуває, будуть виходити без бою? Ми їх звідти повинні випустити?... Чи українське керівництво дасть їм команду скласти зброю і здатися у полон? Як це буде? Не зрозуміло".

Передісторія: