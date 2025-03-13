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Путин: Мы согласны с предложением прекратить боевые действия, но есть ряд вопросов

Александр ШумилинЧетверг, 13 марта 2025, 17:43
Путин: Мы согласны с предложением прекратить боевые действия, но есть ряд вопросов
Фото: Getty Images

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия согласна с предложением прекратить боевые действия в Украине, но это должно привести к долговременному миру.

Источник: общение Путина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с медиа

Прямая речь: "Мы согласны с предложением прекратить боевые действия. Но исходим из того, что это прекращение должно привести к долгосрочному миру и устранению первопричин конфликта".

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"Сама по себе идея правильная, но есть вопросы, которые мы должны обсудить. С американскими коллегами и, возможно, с Трампом созвониться".

Детали: Путин сказал, что есть много вопросов, на которые надо найти ответ в рамках такого прекращения огня. В частности, будет ли дальше Украина проводить мобилизацию и будет ли получать оружие, как будут решаться вопросы контроля и верификации, кто будет определять на протяженности 2 тысяч километров фронта, кто что нарушил.

Также его интересует, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий, и "кто на кого будет сваливать нарушение этой договоренности".

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Отдельно Путин остановился на ситуации в Курской области.

Прямая речь: "Что мы будем делать с этим участком вклинения (украинских войск - ред.) в Курской области? Если мы останавливаем боевые действия на 30 суток, то что это значит, что те, кто там находится, будут выходить без боя? Мы их оттуда должны выпустить? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие и сдаться в плен? Как это будет? Не понятно". 

  • Предыстория:
  • По итогам встречи в Саудовской Аравии 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.
  • Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты передадут России предложение о "прекращении огня" и надеются на ее согласие.
  • Помощник российского лидера Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что Москва не хочет временного перемирия с Украиной, а якобы заинтересована в долгосрочном урегулировании.             

ПутинУкраина
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