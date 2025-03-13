У Костянтинівці врятували жінку, яка провела 20 годин під завалами після авіаудару РФ
Четвер, 13 березня 2025, 17:55
У Костянтинівці Донецької області рятувальники та поліцейські витягли з-під завалів дев’ятиповерхівки жінку, яка провела там майже 20 годин після авіаудару російських окупантів.
Джерело: ДСНС
Деталі: Постраждалу передали парамедикам Національної поліції, які оперативно доправили її до лікарні.
Реклама:
Також рятувальники зазначили, що їм вдалося розчистити 2,5 тонни будівельних конструкцій.
Що передувало:
РЕКЛАМА:
- 12 березня близько 16:30 росіяни вдарили авіабомбами по багатоповерхівках Костянтинівки, за попередньою інформацією, двоє людей загинули, ще 5 зазнали поранень.