У Костянтинівці врятували жінку, яка провела 20 годин під завалами після авіаудару РФ

У Костянтинівці Донецької області рятувальники та поліцейські витягли з-під завалів дев’ятиповерхівки жінку, яка провела там майже 20 годин після авіаудару російських окупантів.

Джерело: ДСНС

Деталі: Постраждалу передали парамедикам Національної поліції, які оперативно доправили її до лікарні.

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Також рятувальники зазначили, що їм вдалося розчистити 2,5 тонни будівельних конструкцій.

Що передувало:

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