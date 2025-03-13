В Константиновке спасли женщину, которая провела 20 часов под завалами после авиаудара РФ
Четверг, 13 марта 2025, 17:55
В Константиновке Донецкой области спасатели и полицейские вытащили из-под завалов девятиэтажки женщину, которая провела там почти 20 часов после авиаудара российских оккупантов.
Источник: ГСЧС
Детали: Пострадавшую передали парамедикам Национальной полиции, которые оперативно доставили ее в больницу.
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Также спасатели отметили, что им удалось расчистить 2,5 тонны строительных конструкций.
Что предшествовало:
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- 12 марта около 16:30 россияне ударили авиабомбами по многоэтажкам Константиновки, по предварительной информации, два человека погибли, еще 5 получили ранения.