В Константиновке спасли женщину, которая провела 20 часов под завалами после авиаудара РФ

В Константиновке Донецкой области спасатели и полицейские вытащили из-под завалов девятиэтажки женщину, которая провела там почти 20 часов после авиаудара российских оккупантов.

Источник: ГСЧС

Детали: Пострадавшую передали парамедикам Национальной полиции, которые оперативно доставили ее в больницу.

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Также спасатели отметили, что им удалось расчистить 2,5 тонны строительных конструкций.

Что предшествовало:

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