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В Константиновке спасли женщину, которая провела 20 часов под завалами после авиаудара РФ

Анастасия ПроцЧетверг, 13 марта 2025, 17:55
В Константиновке спасли женщину, которая провела 20 часов под завалами после авиаудара РФ
скрин с видео ГСЧС

В Константиновке Донецкой области спасатели и полицейские вытащили из-под завалов девятиэтажки женщину, которая провела там почти 20 часов после авиаудара российских оккупантов.

Источник: ГСЧС

Детали: Пострадавшую передали парамедикам Национальной полиции, которые оперативно доставили ее в больницу.

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Также спасатели отметили, что им удалось расчистить 2,5 тонны строительных конструкций.

Что предшествовало:

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  • 12 марта около 16:30 россияне ударили авиабомбами по многоэтажкам Константиновки, по предварительной информации, два человека погибли, еще 5 получили ранения.

Донецкая областьГСЧС
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