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Поліція показала наслідки авіаудару по Костянтинівці

Ольга Глущенко Четвер, 13 березня 2025, 02:48
Поліція показала наслідки авіаудару по Костянтинівці
скриншот

У середу, 12 березня, близько 16:30 росіяни вдарили авіабомбами по багатоповерхівках Костянтинівки, за попередньою інформацією, двоє людей загинули, ще 5 зазнали поранень.

Джерело: Поліція Донецької області

Деталі: Внаслідок влучань декілька будинків загорілись, люди опинились у вогняній та димовій пастці.

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Дослівно поліція: "Є інформація про загибель 51-річного подружжя. Чоловік і дружина, ймовірно, перебувають під завалом.

Серед поранених – 72-річний чоловік і чотири жінки 58, 70, 75, 88 років. Парамедики поліції надали постраждалим першу допомогу та евакуювали до лікарні".

Деталі: У поліції додали, що пошкоджені 14 цивільних об’єктів: 6 багатоповерхових будинків, аптека, магазин, 5 цивільних авто, газопровід.

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Що передувало: Повідомлялося, що за день 12 березня в Донецькій області від російських обстрілів 5 людей загинули, 12 поранені.

Донецька областьросійсько-українська війнаобстріл
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