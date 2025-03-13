"Фактично готує відмову": Зеленський прокоментував заяву Путіна щодо перемир’я

Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова російського правителя Володимира Путіна щодо 30-денного перемир’я.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Зараз ми всі почули з Росії дуже передбачувані, дуже маніпулятивні слова Путіна у відповідь на ідею тиші на фронті – він фактично готує відмову станом на зараз. Путін, звісно, боїться сказати прямо Президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців.

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І тому вони там, у Москві, обставляють ідею тиші такими передумовами, щоб взагалі нічого не вийшло або щоб не виходило якнайдовше".

Деталі: Зеленський відмічає, що Путін часто так робить – "не каже "ні" напряму, але робить так, що практично тільки все затягує та унеможливлює нормальні рішення". За словами президента, все це – чергові російські маніпуляції.

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Американська сторона казала про готовність організувати контроль і верифікацію перемирʼя. Президент вважає, що це реально забезпечити з американськими та європейськими можливостями.

Пряма мова: "Ми не ставимо умов, які щось ускладнюють. Це Росія робить. Як ми завжди й говорили, єдиний, хто буде все затягувати, єдиний, хто буде неконструктивний, – це Росія. Їм треба війна. Путін украв роки миру й продовжує цю війну – день за днем. Зараз треба на нього тиснути. Треба вводити санкції, які допоможуть. Будемо працювати й надалі з нашими американськими партнерами, із європейськими партнерами, з усіма у світі, хто хоче миру, щоб примусити Росію до завершення війни".

Що передувало: