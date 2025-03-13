Росіяни поранили трьох людей та зруйнували міст на Сумщині

Російські війська 13 березня 93 рази обстріляли прикордоння Сумщини, троє людей поранені.

Джерело: Сумська ОВА

Дослівно: "Протягом дня росіяни здійснили 93 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 127 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Охтирська, Глухівська, Шалигинська, Середино-Будська громади".

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Деталі: У Хотінській громаді росіяни скинули вибуховий пристрій з БпЛА (1 вибух) та здійснили артилерійський обстріл). Внаслідок артобстрілу поранено трьох цивільних осіб.

У Миропільській громаді росіяни скинули з БпЛА вибухові пристрої, вдарили FPV-дронами та здійснили пуск авіаційної бомби типу КАБ. Унаслідок удару зруйновано міст.

У Великописарівській громаді росіяни завдали удари FPV-дронами, пошкодили приватне домоволодіння.

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Що передувало:

Через загострення ситуації на Сумщині оголосили обов’язкову евакуацію населення з 8 населених пунктів.