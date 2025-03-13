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Россияне ранили трех человек и разрушили мост в Сумской области

Татьяна ОлейникЧетверг, 13 марта 2025, 23:59
Россияне ранили трех человек и разрушили мост в Сумской области
Фото - Getty Images

Российские войска 13 марта 93 раза обстреляли приграничье Сумщины, три человека ранены.

Источник: Сумская ОВА

Дословно: "В течение дня россияне совершили 93 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 127 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Ахтырская, Глуховская, Шалыгинская, Середино-Будская громады".

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Детали: В Хотинской громаде россияне сбросили взрывное устройство с БпЛА (1 взрыв) и осуществили артиллерийский обстрел). В результате артобстрела ранены три гражданских лица.

В Миропольской громаде россияне сбросили с БПЛА взрывные устройства, ударили FPV-дронами и осуществили пуск авиационной бомбы типа КАБ. В результате удара разрушен мост.

В Великописаревской громаде россияне нанесли удары FPV-дронами, повредили частное домовладение.

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Что предшествовало:

Из-за обострения ситуации на Сумщине объявили обязательную эвакуацию населения из 8 населенных пунктов.

Сумская областьвойна
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