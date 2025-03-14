У Краснодарському краї Росії дрони атакували нафтопереробний завод
У ніч на 14 березня безпілотники завдали удару по Туапсинському нафтопереробному заводу в Красонодарському краї РФ.
Джерело: російські Telegram-канали
Деталі: Як зазначають у Telegram-каналах, що місцеві жителі чули близько десяти гучних вибухів, які сталися на території НПЗ близько 03:00 за місцевим часом. І вже нібито після цього у місті спрацювала сирена повітряної тривоги, а "в районі підприємства розпочалося займання".
Місцеві мешканці публікують у мережі фото та відео палючого НПЗ.
Згідно з повідомленнями Mash, вибухи спричинили пожежу на території Туапсинського НПЗ. За даними російського ресурсу, на території підприємства пожежа "через падіння уламків збитого БПЛА".
Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв підтвердив атаку на НПЗ та повідомив про займання "одного із резервуарів із бензином". "Площа пожежі – понад тисяча квадратних метрів", – заявив Кондратьєв.
Передісторія:
- В ніч на 26 лютого Головне управління розвідки спільно з іншими підрозділами Сил борони завдали удару по Туапсинському нафтопереробному заводу в Красонодарському краї РФ.
- Внаслідок атаки на обʼєкті пролунало не менше 40 вибухів та виникла пожежа, пошкоджено нафтопереробне обладнання.