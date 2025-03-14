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У Краснодарському краї Росії дрони атакували нафтопереробний завод

Іван Д'яконовП'ятниця, 14 березня 2025, 05:03
У Краснодарському краї Росії дрони атакували нафтопереробний завод
Фото: соцмережі

У ніч на 14 березня безпілотники завдали удару по Туапсинському нафтопереробному заводу в Красонодарському краї РФ.

Джерело: російські Telegram-канали 

Деталі: Як зазначають у Telegram-каналах, що місцеві жителі чули близько десяти гучних вибухів, які сталися на території НПЗ близько 03:00 за місцевим часом. І вже нібито після цього у місті спрацювала сирена повітряної тривоги, а "в районі підприємства розпочалося займання".

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Місцеві мешканці публікують у мережі фото та відео палючого НПЗ.

Згідно з повідомленнями Mash, вибухи спричинили пожежу на території Туапсинського НПЗ. За даними російського ресурсу, на території підприємства пожежа "через падіння уламків збитого БПЛА".

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Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв підтвердив атаку на НПЗ та повідомив про займання "одного із резервуарів із бензином". "Площа пожежі – понад тисяча квадратних метрів", – заявив Кондратьєв.

Передісторія: 

  • В ніч на 26 лютого Головне управління розвідки спільно з іншими підрозділами Сил борони завдали удару по Туапсинському нафтопереробному заводу в Красонодарському краї РФ.
  • Внаслідок атаки на обʼєкті пролунало не менше 40 вибухів та виникла пожежа, пошкоджено нафтопереробне обладнання.

безпілотникиРосіявійна
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