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В Краснодарском крае России дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод

Иван ДьяконовПятница, 14 марта 2025, 05:03
В Краснодарском крае России дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод
Фото: соцсети

В ночь на 14 марта беспилотники нанесли удар по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу в Красонодарском крае РФ.

Источник: российские Telegram-каналы 

Детали: Как отмечают в Telegram-каналах, что местные жители слышали около десяти громких взрывов, которые произошли на территории НПЗ около 03:00 по местному времени. И уже якобы после этого в городе сработала сирена воздушной тревоги, а "в районе предприятия началось возгорание".

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Местные жители публикуют в сети фото и видео горящего НПЗ.

Согласно сообщениям Mash, взрывы вызвали пожар на территории Туапсинского НПЗ. По данным российского ресурса, на территории предприятия пожар "из-за падения обломков сбитого БПЛА".

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил атаку на НПЗ и сообщил о возгорании "одного из резервуаров с бензином". "Площадь пожара – более тысячи квадратных метров", – заявил Кондратьев.

Предыстория: 

  • В ночь на 26 февраля Главное управление разведки совместно с другими подразделениями Сил обороны нанесли удар по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ.
  • В результате атаки на объекте прозвучало не менее 40 взрывов и возник пожар, повреждено нефтеперерабатывающее оборудование.

беспилотникиРосcиявойна
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