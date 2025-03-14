В Краснодарском крае России дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод
В ночь на 14 марта беспилотники нанесли удар по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу в Красонодарском крае РФ.
Источник: российские Telegram-каналы
Детали: Как отмечают в Telegram-каналах, что местные жители слышали около десяти громких взрывов, которые произошли на территории НПЗ около 03:00 по местному времени. И уже якобы после этого в городе сработала сирена воздушной тревоги, а "в районе предприятия началось возгорание".
Местные жители публикуют в сети фото и видео горящего НПЗ.
Согласно сообщениям Mash, взрывы вызвали пожар на территории Туапсинского НПЗ. По данным российского ресурса, на территории предприятия пожар "из-за падения обломков сбитого БПЛА".
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил атаку на НПЗ и сообщил о возгорании "одного из резервуаров с бензином". "Площадь пожара – более тысячи квадратных метров", – заявил Кондратьев.
Предыстория:
- В ночь на 26 февраля Главное управление разведки совместно с другими подразделениями Сил обороны нанесли удар по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ.
- В результате атаки на объекте прозвучало не менее 40 взрывов и возник пожар, повреждено нефтеперерабатывающее оборудование.