США відновлюють постачання Україні модернізованих високоточних бомб GLSDB – Reuters

Сполучені Штати готові відновити постачання в Україну високоточних планерних бомб GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb), модернізованих для протидії російським засобам радіоелектронної боротьби..

Джерело: Reuters із посиланням на двох співрозмовників, знайомих із ситуацією

Деталі: Джерела видання повідомляють, що повернення GLSDB на поле бою може відбутися вже найближчими днями, оскільки їхні запаси вже перебувають в Європі. Востаннє українські військові застосовували її кілька місяців тому.

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Попередні GLSDB, які Україна отримала раніше, виявилися вразливими до російських систем радіоелектронної боротьби, що не дозволило їм ефективно вражати цілі. У зв’язку з цим протягом останніх тижнів відбулося 19 випробувальних запусків модернізованих версій, покликаних підвищити їхню стійкість до засобів глушіння.

Довідково: GLSDB – це високоточні керовані боєприпаси з радіусом дії 100 миль (161 км), які поєднують у собі авіаційну бомбу GBU-39 та ракетний двигун M26. Вони дозволяють Україні завдавати ударів по російських логістичних центрах і складах боєприпасів за межами лінії фронту.

Ці боєприпаси закуповувалися за часів адміністрації колишнього президента США Джо Байдена в межах Ініціативи з надання безпекової допомоги Україні (Security Assistance Initiative).

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