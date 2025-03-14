США возобновляют поставки Украине модернизированных высокоточных бомб GLSDB – Reuters

Соединенные Штаты готовы возобновить поставки в Украину высокоточных планерных бомб GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb), модернизированных для противодействия российским средствам радиоэлектронной борьбы.

Источник: Reuters со ссылкой на двух собеседников, знакомых с ситуацией

Детали: Источники издания сообщают, что возвращение GLSDB на поле боя может произойти уже в ближайшие дни, поскольку их запасы уже находятся в Европе. Последний раз украинские военные применяли ее несколько месяцев назад.

Реклама:

Предыдущие GLSDB, которые Украина получила ранее, оказались уязвимыми к российским системам радиоэлектронной борьбы, что не позволило им эффективно поражать цели. В связи с этим в течение последних недель состоялось 19 испытательных запусков модернизированных версий, призванных повысить их устойчивость к средствам глушения.

Справочно: GLSDB – это высокоточные управляемые боеприпасы с радиусом действия 100 миль (161 км), которые сочетают в себе авиационную бомбу GBU-39 и ракетный двигатель M26. Они позволяют Украине наносить удары по российским логистическим центрам и складам боеприпасов за пределами линии фронта.

Эти боеприпасы закупались во времена администрации бывшего президента США Джо Байдена в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности (Security Assistance Initiative).

РЕКЛАМА:

Предыстория: