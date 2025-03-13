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В Україні закінчилися далекобійні ракети ATACMS – Associated Press

Ірина БалачукЧетвер, 13 березня 2025, 08:22
В Україні закінчилися далекобійні ракети ATACMS – Associated Press
Пуск ракети ATACMS. Фото ілюстративне Getty images

В Україні ймовірно вже закінчилася усі далекобійні балістичні ракети ATACMS, пише американське інформагентство Associated Press.

Джерело: АР з посиланням американського чиновника і українського депутата, які говорили на умовах анонімності

Дослівно агентство: "У середу офіційні особи визнали, що Київ більше не має жодної ракети дальнього радіусу дії ATACMS. За словами американського чиновника і українського депутата в комітеті з питань оборони, в Україні закінчилися ці ракети".

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Деталі: Американський урядовець повідомив, що загалом США надали Україні менше 40 таких ракет, і що вони закінчилися в Україні наприкінці січня.

"Вище оборонне керівництво США, включаючи попереднього главу Пентагону Ллойда Остіна, дало зрозуміти, що буде поставлено лише обмежену кількість ATACMS, і що США і союзники по НАТО вважають інші види озброєнь більш цінними для ведення бойових дій", – пише AP.

Довідково: Американські ракети ATACMS залежно від модифікації можуть мати дальність від 140 до 300 км.

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Передісторія:

СШАдопомога Україні
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