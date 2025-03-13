В Україні закінчилися далекобійні ракети ATACMS – Associated Press
В Україні ймовірно вже закінчилася усі далекобійні балістичні ракети ATACMS, пише американське інформагентство Associated Press.
Джерело: АР з посиланням американського чиновника і українського депутата, які говорили на умовах анонімності
Дослівно агентство: "У середу офіційні особи визнали, що Київ більше не має жодної ракети дальнього радіусу дії ATACMS. За словами американського чиновника і українського депутата в комітеті з питань оборони, в Україні закінчилися ці ракети".
Деталі: Американський урядовець повідомив, що загалом США надали Україні менше 40 таких ракет, і що вони закінчилися в Україні наприкінці січня.
"Вище оборонне керівництво США, включаючи попереднього главу Пентагону Ллойда Остіна, дало зрозуміти, що буде поставлено лише обмежену кількість ATACMS, і що США і союзники по НАТО вважають інші види озброєнь більш цінними для ведення бойових дій", – пише AP.
Довідково: Американські ракети ATACMS залежно від модифікації можуть мати дальність від 140 до 300 км.
Передісторія:
- 17 листопада 2024 року видання The New York Times повідомило, що на той час президент США Джо Байден вперше дозволив українським військовим використати далекобійні ракети ATACMS для удару по території Росії.
- 19 листопада 2024 року ЗМІ повідомили, що Сили оборони України вперше завдали удару американськими далекобійними ракетами ATACMS по території Росії.
- За кілька днів – 25 листопада 2024 року – OSINT-аналітики з’ясували, що Україна вперше вдарила ATACMS з касетною бойовою частиною по військовому аеродрому у Курській області РФ.
- Міністерство оборони РФ визнало, що 23 і 25 листопада 2024 року три далекобійні ракети ATACMS, запущені Збройними силами України, досягли цілей у Курській області РФ.
- У грудні 2024 року газета The New York Times із посиланням на американських чиновників писала, в Україні можуть закінчуватися запаси ракет ATACMS від США, тому Київ обмежує застосування цих ракет.