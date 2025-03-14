Росія запустила по Україні 27 дронів, 25 з них не долетіли до цілі

Від вечора 13 березня російські окупанти атакували Україну 27-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 16 дронів вдалося знищити, ще 9 не досягли своїх цілей.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 9:00 підтверджено збиття 16-ти ударних БпЛА типу Shahed у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Харківській областях. 9 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)".

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Деталі: Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина та Донеччина.



Загарбники запускали дрони з напрямків російських міст Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.

Повітряну атаку відбивали мобільні вогневі групи.

Передісторія:

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