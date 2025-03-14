Россия запустила по Украине 27 дронов, 25 из них не долетели до цели
Пятница, 14 марта 2025, 09:08
С вечера 13 марта российские оккупанты атаковали Украину 27-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, 16 дронов удалось уничтожить, еще 9 не достигли своих целей.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "По состоянию на 9:00 подтверждено сбитие 16-ти ударных БпЛА типа Shahed в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областях. 9 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)".
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Детали: В результате российской атаки пострадали Харьковская и Донецкая области.
Захватчики запускали дроны с направлений российских городов Миллерово и Приморско-Ахтарск.
Воздушную атаку отражали мобильные огневые группы.
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Предыстория:
- Ночью 14 марта российские оккупанты атаковали город Золочев, что на Харьковщине, в результате попадания беспилотника загорелась крыша больницы, пострадал один человек.