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Россия запустила по Украине 27 дронов, 25 из них не долетели до цели

Ирина БалачукПятница, 14 марта 2025, 09:08
Россия запустила по Украине 27 дронов, 25 из них не долетели до цели
Сбитый "Шахед". Фото иллюстративное из Telegram ГПСУ

С вечера 13 марта российские оккупанты атаковали Украину 27-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, 16 дронов удалось уничтожить, еще 9 не достигли своих целей.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 9:00 подтверждено сбитие 16-ти ударных БпЛА типа Shahed в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областях. 9 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)".

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Детали: В результате российской атаки пострадали Харьковская и Донецкая области.

Захватчики запускали дроны с направлений российских городов Миллерово и Приморско-Ахтарск.

Воздушную атаку отражали мобильные огневые группы.

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Предыстория:

Воздушные силы ВСУбеспилотники
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