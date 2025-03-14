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Прецедент у Фінляндії: Довічний термін отримав росіянин, який убивав українців на війні

Валентина РоманенкоП'ятниця, 14 березня 2025, 11:30
Прецедент у Фінляндії: Довічний термін отримав росіянин, який убивав українців на війні
Ян Петровський. Фото: з відкритих джерел

За доказовою базою Служби безпеки України, Офісу генерального прокурора та правоохоронних органів Фінляндії суд цієї країни засудив до довічного ув’язнення росіянина Яна Петровського, який вчиняв воєнні злочини в Україні.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Вирок оголосив головуючий суддя Окружного суду Гельсінкі.

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СБУ зазначає, що це – перший випадок в історії Фінляндії, коли громадянина Росії засуджено за вчинення воєнних злочинів проти України.

За матеріалами справи, Ян Петровський (також відомий як Воїслав Торден) причетний до вбивства 22 українських військових та важкого поранення ще чотирьох воїнів ЗСУ восени 2014 року на Луганщині.

По тому зловмисник фотографувався на фоні тіл загиблих і закатованих військовослужбовців України.

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Тоді росіянин входив до складу диверсійно-розвідувальної штурмової групи "Русич" 2-го армійського корпусу Південного військового округу РФ.

Перебуваючи на посаді заступника командира ворожого угруповання, Петровський брав участь в боях проти Сил антитерористичної операції на сході України.

20 липня 2023 року фінська поліція затримала росіянина в аеропорту міста Гельсінкі.

Далі Національне бюро розслідувань Фінляндії разом із СБУ та ОГП розпочали спільне розслідування щодо воєнних злочинів Петровського.

Українські правоохоронці надали фінським партнерам всебічне сприяння у розслідуванні цієї справи. Зокрема проводили слідчі дії з потерпілими та свідками, а також ініціювали додаткові судово-медичні експертизи.

Дослівно СБУ: "Спільна робота правоохоронців України та Фінляндії дозволила зібрати обґрунтовані докази вини Петровського і призначити йому реальний термін покарання.

Ця стало прецедентом у міжнародному правосудді, який ще раз доводить неминучість покарання за вбивства українців.

СБУ продовжує співпрацю із зарубіжними партнерами для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинів проти України".

воєнні злочиниРосіявійнаСБУ
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