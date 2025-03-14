Прецедент в Финляндии: Пожизненный срок получил россиянин, который убивал украинцев на войне

По доказательной базе Службы безопасности Украины, Офиса генерального прокурора и правоохранительных органов Финляндии суд этой страны приговорил к пожизненному заключению россиянина Яна Петровского, который совершал военные преступления в Украине.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Приговор объявил председательствующий судья Окружного суда Хельсинки.

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СБУ отмечает, что это - первый случай в истории Финляндии, когда гражданин России осужден за совершение военных преступлений против Украины.

По материалам дела, Ян Петровский (также известный как Воислав Торден) причастен к убийству 22 украинских военных и тяжелому ранению еще четырех воинов ВСУ осенью 2014 года на Луганщине.

После этого злоумышленник фотографировался на фоне тел погибших и замученных военнослужащих Украины.

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Тогда россиянин входил в состав диверсионно-разведывательной штурмовой группы "Русич" 2-го армейского корпуса Южного военного округа РФ.

Находясь в должности заместителя командира вражеской группировки, Петровский участвовал в боях против Сил антитеррористической операции на востоке Украины.

20 июля 2023 года финская полиция задержала россиянина в аэропорту города Хельсинки.

Далее Национальное бюро расследований Финляндии вместе с СБУ и ОГП начали совместное расследование военных преступлений Петровского.

Украинские правоохранители предоставили финским партнерам всестороннее содействие в расследовании этого дела. В частности проводили следственные действия с потерпевшими и свидетелями, а также инициировали дополнительные судебно-медицинские экспертизы.

Дословно СБУ: "Совместная работа правоохранителей Украины и Финляндии позволила собрать обоснованные доказательства вины Петровского и назначить ему реальный срок наказания.

Это стало прецедентом в международном правосудии, который еще раз доказывает неизбежность наказания за убийства украинцев.

СБУ продолжает сотрудничество с зарубежными партнерами для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступлениям против Украины".