У Кремлі заявили, що Путін зустрівся з Віткоффом, через якого передав "сигнали" Трампу
Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що напередодні ввечері правитель РФ Володимир Путін прийняв у себе американського спецпосланця Стіва Віткоффа, через якого були передані "додаткові сигнали" президенту США Дональду Трампу.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Коммерсант"
Деталі: Віткофф прибув до Москви вранці 13 березня, через два дні після переговорів України і США в Джидді, за підсумками яких Київ погодився на 30-денне припинення вогню.
Пряма мова Пєскова: "Він (Віткофф – ред.) вчора був тут, вчора пізно ввечері вже він був прийнятий президентом Путіним. Було надано російській стороні додаткову інформацію. І також, власне, через Віткоффа Путін передав інформацію і додаткові сигнали для президента Трампа".
Деталі: Переговори Путіна і Віткоффа відбулися в закритому форматі. Літак посланця Трампа вилетів із Москви вранці 14 березня.
Що було равніше:
- До зустрічі зі Стівом Віткоффом Путін заявив, що Росія згодна з пропозицією про припинення вогню в Україні, але за умови, що це призведе до довгострокового миру. За його словами, необхідно врахувати кілька "нюансів".
- Президент Володимир Зеленський заявив, що у Москві навмисне обставляють ідею тиші такими передумовами, "щоб взагалі нічого не вийшло або щоб не виходило якнайдовше".
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