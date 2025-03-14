В Кремле заявили, что Путин встретился с Уиткоффом, через которого передал "сигналы" Трампу

Спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что накануне вечером правитель РФ Владимир Путин принял у себя американского спецпосланника Стива Уиткоффа, через которого были переданы "дополнительные сигналы" президенту США Дональду Трампу.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Коммерсант"

Детали: Уиткофф прибыл в Москву утром 13 марта, через два дня после переговоров Украины и США в Джидде, по итогам которых Киев согласился на 30-дневное прекращение огня.

Реклама:

Прямая речь Пескова: "Он (Виткофф - ред.) вчера был здесь, вчера поздно вечером уже он был принят президентом Путиным. Была предоставлена российской стороне дополнительная информация. И также, собственно, через Виткоффа Путин передал информацию и дополнительные сигналы для президента Трампа".

Детали: Переговоры Путина и Уиткоффа состоялись в закрытом формате. Самолет посланника Трампа вылетел из Москвы утром 14 марта.

Что предшествовало:

РЕКЛАМА:

До встречи со Стивом Уиткоффом Путин заявил, что Россия согласна с предложением о прекращении огня в Украине, но при условии, что это приведет к долгосрочному миру. По его словам, необходимо учесть несколько "нюансов".

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Москве умышленно обставляют идею тишины такими предпосылками, "чтобы вообще ничего не получилось или чтобы не получалось как можно дольше".

Советуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Необъявленное перемирие. О чем договорились в Джидде Украина и США и согласится ли на это Путин