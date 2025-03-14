Вбивство активіста Ганула: затримали підозрюваного
П'ятниця, 14 березня 2025, 16:15
Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві активіста Дем’яна Ганула в Одесі.
Джерело: очільник МВС Ігор Клименко в Telegram, президент Володимир Зеленський у Telegram
Деталі: У квартирі, де переховувався фігурант, знайшли зброю, за допомогою якої ймовірно був скоєний злочин.
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Глава держави повідомив, що доручив міністру внутрішніх справ України, голові СБУ, виконувачу обовʼязків генерального прокурора залучити всі необхідні сили й засоби для того, щоб встановити всі факти.
Що передувало: Вдень 14 березня в Одесі застрелили активіста Дем'яна Ганула. Поліція оприлюднила фотографії підозрюваного чоловіка.